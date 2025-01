Article n°56651

Me Doudou Ndoye, invité mardi de l’émission MNF sur la 7Tv, s’est exprimé mardi sur la procédure engagée par le ministère de la Justice après le rapport de la CENTIF concernant l’affaire des 125 milliards.



Selon lui, la procédure est régulière, mais le fond du dossier soulève des inquiétudes, notamment sur le droit de la personne concernée à être informée des faits qui lui sont reprochés. Il a rappelé que la CENTIF a le pouvoir d’enquêter sans consultation préalable, mais qu’un impératif moral aurait exigé l’implication du mis en cause, compte tenu de la gravité des accusations.



Toutefois, Me Ndoye a précisé ne pas avoir étudié le rapport de la CENTIF et ne pouvoir se prononcer sur son contenu. Il souligne simplement que la personne visée, Farba Ngom, bien que son immunité parlementaire ait été levée, reste députée, mais que la justice a désormais l’autorisation d’enquêter sur elle.



Si elle est convoquée, elle se présentera avec ses avocats, chacun jouant son rôle dans la procédure.



Concernant l’évolution législative, Me Ndoye a expliqué que la loi de 2018 obligeait le procureur, en recevant un rapport de la CENTIF, à le transmettre directement au juge d’instruction, tout comme la loi de 2004. Cependant, la loi du 20 août 2023 a abrogé ces dispositions et instauré un pool judiciaire financier, un procureur de la République financier et des juges d’instruction spécialisés. Désormais, tout rapport transmis au procureur financier doit d’abord faire l’objet d’une enquête préliminaire avant toute saisine du juge d’instruction.