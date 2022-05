Article n°54228

La vidéo fait froid dans le dos. Elle met en scène des individus armés de pompe à Gaz et de coupe-coupe, qui poursuivent un scootériste pour lui arracher sa moto. L’un des agresseurs a été arrêté par la police.



«L’un a été arrêté. Il a été formellement identifié dans la vidéo et identifié par la victime. Dans la même foulée, il y avait d’autres agresseurs qui étaient dans le convoi d'un lutteur. Ils ont été pris en flagrant délit d’agression avec des armes blanches. Ils ont au toral au nombre de 9», renseigne le bureau des relations publiques de la police nationale joint par iGFM.



L'agresseur est actuellement conduit au commissariat de pôlice de Grand Yoff. Il a été arrêté suite à une patrouille de la police de Grand Yoff. Le second assaillant, avec qui il tentait de voler la moto, est activement recherché par les limiers.



La scène s’est produite à Grand Yoff ce dimanche quand le lutteur Zarko se rendait au stade pour son combat. Et comme à l’accoutumée, des agresseurs en ont profité pour s’infiltrer dans le convoi, munis de leurs armes blanches pour déposséder d’honnêtes citoyens de leurs biens.