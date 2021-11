Article n°53841

Appuyée par la Brigade de Recherches de Dakar, la gendarmerie a démantelé plusieurs gangs de malfaiteurs qui opéraient dans le département de Rufisque, plus exactement à Sangalkam, Bambilor, Keur Ndiaye Lô et environs.



D'après L'Observateur qui donne la nouvelle, une quinzaine de caïds spécialisés dans le cambriolage, les agressions et le trafic de drogue ont été mis hors d’état de nuire par les pandores.



À l’heure du bilan, les gendarmes ont mis la main sur des coupe-coupes, des couteaux et des munitions de guerre de calibre 5,56 mm.



Du chanvre indien, de la drogue dure ainsi qu’un stock d’amphétamine ont été également saisis. Les malfrats ont été déférés mardi dernier au parquet.

close volume_off