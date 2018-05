Senxibar

Arrêtez le feu ! Ce pays va brûler ! Par Cheikh Yérim SECK

Chaque jour qui passe dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Idrissa Seck révèle une fissure profonde dans la nation sénégalaise. Au fil de cette polémique nauséabonde aux accents de règlement de comptes politique et de rivalité de chapelles religieuses, surgissent au grand jour les fragilités de notre vivre en commun sans cesse refoulées depuis plus d’un siècle.



Au bout de sa seconde sortie au vitriol contre le leader de Rewmi, Serigne Mbaye Sy Mansour, khalife général des tidianes, a laissé s’échapper le vrai motif de son courroux: la proclamation de sa sortie de la confrérie de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif par celui qui fut perçu il n’y a guère longtemps comme en étant membre. La mâchoire serrée, la mine fermée, le guide des tidianes du Sénégal a dit à Idrissa Seck « bon débarras », avec ce commentaire assassin: « Kou Yalla guéné si bopam seytané moo lay awou… »





Cette phrase a heurté bien des disciples de la confrérie mouride à laquelle Idy, comme le surnomment les Sénégalais, a proclamé désormais appartenir. De sorte que la polémique s’est subitement structurée autour d’une césure nette. Il suffit d’entendre l’intervenant pour savoir à quelle confrérie il appartient. Les réseaux sociaux se sont enflammés, avec des échanges entre mourides et tidianes d’une rare violence.

Au même moment, les étudiants, qui ont repris le pouvoir à la faveur du décès, le 15 mai 2018, de leur camarade Fallou Sène, tué lors de la répression d’une émeute à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, se succédaient, faisant dans la surenchère chaque jour davantage, au bureau du président de la République, qui a fait le choix dangereux de faire sauter tous les paravents entre eux et lui. Dans un contexte où l’Etat se saigne à blanc pour mobiliser les 50 milliards engloutis annuellement par le paiement de leurs bourses, ils réclament leur augmentation et une réduction des prix des tickets de restaurant. Non sans exiger, après avoir obtenu le départ du recteur de l’UGB et du directeur du Crous, les démissions de ministres importants du gouvernement ! La République des étudiants, en somme !



Cette République est tombée dans le grotesque, avec cette sortie fort malheureuse de Macky Sall qui, présentant son ouvrage, a déclaré que la France est l’amie du Sénégal parce que, sous la colonisation, les tirailleurs sénégalais bénéficiaient de… desserts à la différence des autres Africains ! Alors que l’on pouvait légitimement s’attendre à un Mémorial en souvenir de nos soldats tués par la France à Thiaroye en 1944, voila qu’une farce de mauvais goût vient aggraver une blessure nationale déjà béante.



Les équilibres de ce pays tanguent de tous bords. Le Sénégal s’embrase peu à peu. Arrêtez ce feu ! Le pays va brûler !



Cheikh Yérim Seck







