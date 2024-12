Arrêté par la BR de Faidherbe : M. Ndoye avait menacé de mort un magistrat

En service à la Cour d’appel de Dakar, un magistrat a été victime de menaces de mort, d'injures et de tentative d'escroquerie. Il a déposé une plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui a confié le dossier à la brigade de recherches de Faidherbe. Les investigations menées par les gendarmes ont permis d'arrêter l'un des deux mis en cause.

Il ressort du dossier que M. Ndoye et son acolyte S. S. Diouf s'étaient rendus aux Mamelles où ils ont demandé à un vigile le numéro de téléphone du propriétaire d'un terrain ciblé. Ce dernier est un magistrat en service à la Cour d’appel de Dakar, selon des sources de Seneweb. Les deux compères sont entrés en contact avec le juge, dans le but de lui soustraire le terrain. M. Ndoye et S. S. Diouf auraient copieusement insulté le magistrat en menaçant même de mettre fin à ses jours, s'il refuse de céder la parcelle.