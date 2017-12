Politique

Argent recouvré pour la traque des biens mal acquis: Aïda Ndiongue dément Mimi Touré

L'affirmation de Mimi Touré selon laquelle l'État a recouvré 200 milliards de francs Cfa, dans le cadre de la traque des biens mal acquis, continue de soulever des vagues. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Me Mbaye Jacques Ndiaye, l'avocat d'Aïda Ndiongue, "dément formellement" l'ex-Premier ministre qui, en détaillant les sources du montant récupéré, a affirmé que 47 milliards proviennent de sa cliente.



"En fait de recouvrement, madame Aïda Ndiongue n'a été ni jugée ni condamnée par la CREI, ce qui exclut incontestablement tout recouvrement, signale Me Ndiaye. S'y ajoute que je défie quiconque de rapporter la preuve qu'un tel montant a été découvert chez Aïda Ndiongue."



Regrettant "ses sorties inutiles et inopportunes", qui "jurent d'avec la courtoisie, la loyauté et le devoir de réserve", l'avocate de l'ex-sénatrice libérale "invite solennellement" Mimi Touré "à prendre de la hauteur par rapport aux affaires pendantes devant les juridictions en ce que précisément".

AAD Senxibar

