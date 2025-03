Ardo Gningue devant le juge: « C’était une erreur, cela ne se reproduira plus »

Poursuivi pour diffamation et discours contraire aux bonnes mœurs, Ardo a comparu ce mercredi 19 mars 2025 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Arrêté à la suite d’une publication sur Facebook dans laquelle on l’accuse d’avoir insulté le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre du Travail Abass Fall, l’activiste a présenté ses excuses devant le juge.



« C’était une erreur. Cela ne se reproduira plus. Les pastéfiens ne cessaient de me menacer en disant que je passerais la Korité en prison », a-t-il tenté de se justifier.



Selon le parquet, l’infraction est avérée, les propos étant considérés comme offensants et contraires aux valeurs et aux bonnes mœurs. En conséquence, le procureur a requis une peine de six mois, dont trois mois fermes, à l’encontre de l’activiste opposant.