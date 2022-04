Arabie Saoudite : le cri de coeur d'une Malienne à Macky sur l'embargo du Mali

Le Président Macky Sall est à la Mecque pour le petit pèlerinage (Oumra). Il a été rattrapé par son statut de président en exercice de l’Union africaine. En effet, en plein accomplissement du rituel musulman, le chef de l’Etat se tourne vers une dame qui criait avec insistance «monsieur le Président, monsieur le Président Macky Sall…».



Il s’agissait d’une ressortissante malienne, d’après les médias ayant repris la vidéo de la scène qui circule sur les réseaux sociaux. «Monsieur le Président, s’il vous plaît, il faut enlever l’embargo sur le Mali, plaide la dame. On a faim, on a soif. S’il vous plaît Monsieur le Président, il faut enlever l’embargo sur le Mali.»



Macky Sall, qui était ceinturé par un cordon de sécurité, répond par quelques mots. On n’entendait pas ses propos, mais ils semblaient rassurer la Malienne. «Incha Allah, que Dieu vous protège, enlevez l’embargo sur le Mali, incha Allah», martèle-t-elle.



Le Mali est sous embargo de la Cedeao depuis le début de l’année. L’organisation sous-régionale reproche à la junte militaire, arrivée au pouvoir en août 2020, d’avoir étiré le calendrier consensuel de la transition qui devait aboutir à l’organisation d’élections présidentielle et législatives le 27 février dernier.