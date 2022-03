Après son limogeage: Papa Amadour Sarr remercie Macky Sall et présente ses excuses

Le désormais ex-Délégué général à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/ FJ) a réagi suite à son limogeage, le mercredi 9 mars 2022, par le Président de la République, Macky Sall. Papa Amadou Sarr a, en effet, remercié le chef de l'Etat pour la confiance qu'il a portée sur sa personne durant quatre années, à la tête de la DER/FJ.



"Au cours de mes 15 dernières années, c'est la carrière la plus exaltante et la plus intéressante que j'ai eue à mener au Sénégal, au service des femmes et des jeunes", a-t-il notamment déclaré sur la Rfm.





Il a, par ailleurs, confirmé qu'il a été limogé suite aux propos tenus, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, le 8 mars dernier. Non sans préciser que ses propos "ont été sortis de leur contexte".



"Mes propos servaient à présenter les conditions de travail dans lesquelles, nous sommes et les difficultés auxquelles, les femmes sont confrontées pour accéder au foncier afin de travailler dans les meilleures conditions. Mais, ils ont choqué certains religieux et je m'en excuse et en tant que bon musulman et bon croyant, il y a des choses qu'on ne devrait pas remettre en question. Je ne le ferais pas", a ajouté M. Sarr.