Après les réactions du Sénégal et Tchad : Jean Luc Mélenchon tance Macron

Les réactions acerbes du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko et du ministre Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah contre le Président de la République française. Ce, suite à sa sortie lors de la conférence annuelle des ambassadeurs à l'Élysée, concernant le retrait des bases militaires françaises d'Afrique, ce lundi.

Leader de la France insoumis, Jean-Luc Mélenchon a fait une publication sur X pour égratigner le Chef de l’État français. «Les propos du Président Macron à propos du départ prétendument négocié de l'armée française au Sénégal et au Tchad sont démentis par les deux pays. Encore une fois, la désinvolture et les paroles non maîtrisées aggravent les relations internationales de notre pays. La diplomatie insoumise permettra le moment venu d'autres résultats », a-t-il écrit.