Politique

Après les protestations du Sénégal # « Les Etas-Unis respectent profondément le peuple Africain » (Ambassadeur)

Après son entrevue avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal a réagi sur la page Facebook de l’ambassade. Dans un post lu par IGFM, l’ambassadeur écrit : « Les relations entre les Etats-Unis et le Senegal sont étroites et solides. Le Senegal est un partenaire important pour nous en Afrique de l’Ouest et dans toute l’Afrique francophone. Notre engagement commun en matière de démocratie, de sécurité et de prospérité contribue à resserrer nos liens d’amitié. Les Etas-Unis respectent profondément le peuple Africain et apprécient ses partenariat avec eux ».

AAD Senxibar

