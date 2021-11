Après les faux billets et les passeports: Un autre gros scandale éclabousse un député de Benno

Exit l’affaire des faux billets impliquant Seydina Fall dit Bougazelli et celle du trafic des passeports diplomatiques qui tarde à connaître son épilogue. Selon le quotidien Libération qui donne la nouvelle, un autre gros scandale éclabousse le député-maire de Keur Samba Kane. Khalil Ibrahima Fall, pour ne pas le nommer, est épinglé par un rapport d’expertise commandité par la première Chambre commerciale d’appel de Dakar. Ledit rapport a révélé des pratiques frauduleuses inédites au sein de la Sénégalaise de travaux d’équipements agricoles et des énergies renouvelables (Senteer). À en croire le journal, le député-maire signait, en tant que gérant, les chèques pour toutes les dépenses concernant l’entreprise. Les experts ont décelé l’absence de procédures administratives comptables et financière et l’existence d’archives pour la justification des opérations. Les auditeurs ont aussi constaté une «déclaration biaisée du chiffre d’affaires» avec un différentiel de plus de 5 milliards de Fcfa. Il est également décelé la non-justification des opérations de banque, l’absence de justification de la caisse qui accuse un solde cumulé de plus d’un milliard Fcfa.

Les auditeurs signalent également l’absence d’un fichier des immobilisations et d’un inventaire exhaustif.

Les immobilisations sur les états financiers s’élèvent à près de 9 milliards Fcfa alors que Khalil Ibrahima Fall avoue aux enquêteurs que le matériel industriel tourne autour de 500 millions Fcfa. Le député-maire est, au pénal, sous le coup d’une plainte avec constitution de partie civile transmise au 7e cabinet.