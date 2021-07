Après Tabaski au Sénégal : Le défi de la gestion des déchets

Fin d'après-midi au marché HLM. Casquette et tee-shirt vert aux couleurs de l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), Abdoul Ba s'active, balai à la main. Lui n'a pas fêté la Tabaski en famille : "On a passé la nuit ici pour tout nettoyer. C'est surtout des papiers d'emballage. Mais on a aussi des tissus, des peaux d'animaux et tout…"

Au total, quelque 3 000 agents ont été mobilisés à travers le Sénégal. Des points de propreté et des bacs à ordures "spécial Tabaski" ont été installés, notamment pour les carcasses et restes de moutons sacrifiés à l'occasion de la fête.