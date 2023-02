Après Diamniadio, Thiès se dote d’une Ville nouvelle

En prélude du Conseil des ministres décentralisé à

, le chef de l’Etat a pris une décision importante qui va ravir les populations de Mbour 4.

Après le décret de déclassement signé par Macky Sall en juillet dernier, le Plan d’aménagement a été validé ce 3 février; ce qui assure aux habitants de Mbour 4 la restitution de leurs maisons dans un environnement de « Ville nouvelle », rapporte L’OBS.

Ce scandale foncier court depuis 2014, date à laquelle avait été révélée l’affaire du lotissement clandestin sur le site de la forêt classée de Thiès. Une opération de démolition ordonnée par la nouvelle équipe municipale avait jeté dans la rue quelque 2500 familles qui venaient de se rendre compte de la nature fausse de leurs titres.



Aujourd’hui, les services techniques de l’Urbanisme en rapport avec ceux de l’Environnement ont proposé un plan d’aménagement d’une ville nouvelle adoubé par le Président ce 3 février par décret.





« La Ville nouvelle située à une cinquantaine de km de Dakar et à une dizaine de km de Aibd sur le tronçon de l’Autoroute Ila-Touba, permet d’anticiper sur la pression urbaine dans cette zone en organisant l’espace et en mettant en place les équipements d’intérêts généraux et économiques capables d’accompagner l’urbanisation de cet espace très stratégique du triangle Dakar-Thiès Mbour », présente la note des services techniques.



En outre, le premier plan de lotissement qui date de 2006 avec un total de 1689 parcelles réparties sur 82 hectares, a été revu à la hausse. Désormais, la restructuration de la zone fait état de 3309 parcelles prenant en compte les 1922 maisons à régulariser et réservant les 1387 parcelles restantes « pour d’éventuelles conflits et réclamations ».





Outre les habitations, la nouvelle ville sera dotée de grands équipements structurants scolaires, sanitaires, sportifs, culturels et religieux.



Entre autres, une gare interurbaine, une zone d’activités économiques et commerciales, un grand marché à bétails, un site moderne de recasement des mécaniciens et des artisans, des cimetières, un parc forestier urbain, une extension de l’université de Thiès, un stade municipal, un centre national de la gendarmerie et le nouveau cantonnement de la police nationale.

De même, il sera prévu un site pour le projet 100 000 logements dans le cadre du Programme Sénégal zéro bidonville