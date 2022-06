Après Ahmed Aïdara, Déthié Fall et Mame Diarra Fam sous mandat de dépôt

Déféré au parquet ce lundi, Ahmed Aidara a finalement été placé sous mandat de dépôt. Les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam aussi ont fait l'objet de la même décision. Ces derniers sont poursuivis pour participation à un rassemblement non autorisée et violence et voie de fait contre des personnes.



Ahmed Aïdara, qui a été arrêté vendredi dernier, a été placé sous mandat de dépôt. Présenté au parquet de Pikine-Guédiawaye ce lundi, il a été envoyé en prison pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public. Une information confirmée par un de ses avocats. Le maire de Guédiawaye sera jugé en flagrant délit ce vendredi.