Annulation congrès des francs-maçons: « Si on avait laisser passer… » (Imam Massamba DIOP, Jamra)

SENXIBAR-L’annulation du 26e congrès du Rehfram à Dakar a fait pousser un ouf de soulagement aux associations et mouvements réunis dans un collectif anti franc-maçon. Imam Massamba Diop, membre du collectif, a dit toute sa joie à Vox Populi. « Les gens étaient prêts à payer même de leur vie pour que ce congrès ne se tienne pas à Dakar », dit-il. « Dieu merci, mais ce serait sans précédent si on avait laissé passer. Dieu merci, les autorités étant certainement informées, pour éviter le trouble à l’ordre public, ont annulé le congrès de ces moins que rien qui voulaient saboter notre société. On ne peut pas l’accepter. Le Sénégal est un pays religieux. Ni l’islam, ni le christianisme n’acceptent la franc-maçonnerie », avance l’imam de l’Ong Jamra.





