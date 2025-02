Angleterre vs Sénégal : Les médias britanniques confirment la rencontre, Voici la date et le lieu retenus

Les fédérations anglaise et sénégalaise de football ont confirmé la tenue d’un match amical entre leurs sélections. Un duel aux allures de revanche en perspective ?



Annoncé depuis plusieurs semaines, le Sénégal et l’Angleterre devraient bien s’opposer en match amical. Une information confirmée par l’independant et the Athletic qui informent de la date et du lieu retenus pour cette deuxième rencontre entre les deux nations.



Après les deux matchs de qualification de la Coupe du monde 2026 contre le Soudan et le Togo, prévus en mars, le Sénégal défiera l’Angleterre pour mieux préparer la Can 2025. Selon l’independant, cette rencontre aura lieu dans le stade du City Ground de Nottingham Forest, le 10 juin 2025.



Une revanche pour le Sénégal?



A rappeler que les Lions de la Teranga et les Three Lions s’étaient rencontrés lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. L’Angleterre s’était facilement imposé sur le score de 3 buts à zéro. Ce sera donc une belle occasion pour les hommes de Pape Thiaw de prendre leur revanche.