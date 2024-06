Anamo: Mawdo Malick Mbaye démissionne et rend son passeport diplomatique

Dans une note que nous vous proposons in extenso, ce responsable de Benno bokk yakaar (Bby) dit également avoir rendu son passeport diplomatique, non sans exprimer sa reconnaissance au Président sortant, Macky Sall.

Chers amis , parents et concitoyens

- Démission du poste de DG de l’ANAMO

- Remise de mon passeport diplomatique au MAE

- Reconnaissance au Président Macky Sall

- Vœux de succès au Président BDF , le PM et son gouvernement

- Cap sur la médiation au Sénégal et en Afrique avec le GIMA - Groupe D’Initiatives Pour Une Médiation A L’Africaine

J’ai le privilège de vous informer que je me suis volontairement déchargé de mes fonctions de Directeur Général de l’Agence Nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO), par courrier n° 00002 /ANAMO/DG/Conf/ en date du lundi 12 juin 2024 adressée sous couvert de la voie hiérarchique à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye Président de la République du Senegal.

Dans la même foulée, je rendrai dés demain mon passeport diplomatique au Ministère des Affaires Étrangères.

Je rappelle que depuis le 31 mai 2012, le Président Macky Sall m’avait investi de sa confiance en me plaçant à la tête de l’ANAMO , m’offrant ainsi l’occasion de servir mon pays dans un domaine aussi prioritaire que l’insertion socioprofessionnelle de mes concitoyens . Je lui réitère ,ici , mes sincères remerciements pour sa confiance renouvelée et son soutien constant.

En cet instant précis , mes pensées de gratitude se tournent vers ma famille mais aussi mes anciens collaborateurs et collaboratrices qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour m’épauler dans l’exercice de mes responsabilités.

Mon ultime remerciement s’adresse au Conseil de Surveillance de l’ANAMO et à ses successifs Présidents .

J’ai aussi le souci de magnifier la pertinence de l’ANAMO comme instrument d’encadrement, de formation et d’insertion des jeunes et des femmes .

À ce propos il m’est agréable de souligner que durant mon passage à la tête de la structure les maisons de l’outil sont passées de deux(02) à quinze (15) avec plus de douze (12) milles jeunes et femmes formés dans divers corps de métiers.

Aujourd’hui mon vœu le plus ardent est de me consacrer aux tâches de méditation en Afrique qui me sont confiées par le Groupe d’initiatives pour une Médiation à l’Africaine ( GIMA) basé à Rabat et dont j’ai l’honneur d’être le Président.

Mon engagement dans la quête de la reconciliation et de la stabilité sur le continent ne pourrait m’éloigner de mon pays pour lequel ma disponibilité reste entière notamment dans le sillage du Dialogue et de la concertation qui figurent en bonne place dans le programme de gouvernance des nouvelles autorités.

J’anticipe mes remerciements et formule les vœux de succès pour le Président de la République, son Premier Ministre et l’ensemble du gouvernement suite à l’élection présidentielle 24 Mars dernier chargée d’espoirs pour le peuple sénégalais.

El hadji Malick Mbaye