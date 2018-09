Ambassade du Sénégal en Espagne : Pourquoi Ie général Mamadou Sow a été remplacé par Mariame Sy?

Le journal signale avoir appris, il y a six mois, que Sow avait envoyé sa lettre de démission et qu'ayant pris acte de la décision du général, le chef de l'État était dans l'optique de lui trouver un remplaçant. C'est chose faite. Le Témoin parie que le général Mamadou Sow a quitté ses fonctions en raison des manifestations de Sénégalais d'Espagne, il y a quelques mois, suite à la mort de deux des leurs. Lors de ces événements, l'ancien Cemga a été insulté et pris à partie par ses compatriotes en colère. Il dut son salut à l'intervention de la police espagnole, qui l'a exfiltré du lieu des manifestations.