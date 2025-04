Amadou Gallo Fall, président de la BAL : ‘’Le sport peut être au service du développement du continent’’

Le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall a pris part, hier, à la première édition du Tourism investment forum Africa (TIF Africa), qui s’est tenu à Dakar dont le thème était: ''Sport et Tourisme : moteurs de croissance et opportunités d’investissement''. Le patron de la BAL a profité de cette occasion pour revenir sur le contexte de la création de cette compétition de basket qui regroupe 12 des meilleurs clubs en Afrique.



‘’Notre préoccupation à la BAL, c’était de montrer que l’Afrique est capable de faire quelque chose de merveilleux. Aujourd’hui, cinq ans après, ce sont les félicitations que nous recevons. Ils nous disent souvent qu’ils ont du mal à croire que cela se déroule dans le continent. Nos matchs sont suivis dans 214 pays. Il faut donc que ce soit la norme. Ce qui nous rend fiers, à la BAL, est que le produit est créé par les Africains. Ce sont de jeunes africains, la plupart des Sénégalais, de la diaspora, qui ont construit sur l’énorme potentiel qui existe. Le basket va toujours être le noyau’’, a expliqué Amadou Gallo Fall.



Selon le fondateur de Seed Académy, ‘’l’objectif est de faire une arène de classe mondiale.



«Mais, il ne faut pas s’arrêter là. Les autorités publiques et certaines structures privées doivent travailler à faire de sorte que la salle de Dakar Arena ait une valeur commerciale. Après la BAL, ce seront les JOJ Dakar-2026 et c’est le Sénégal qui va toujours entrer sur la scène mondiale, un environnement où nous avons toujours démontré que nous avons des capacités extraordinaires. Il est temps qu’on en fasse une industrie. Le pays en a les capacités. La BAL veut être un catalyseur et essaye de rassembler des individus qui viennent du monde », a-t-il déclaré.