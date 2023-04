Amadou Ba, nouveau ministre des Sports et de l'Élevage

Le Premier ministre Amadou Ba va cumuler ses fonctions de chef du gouvernement avec celles de ministre des Sports et de ministre de l’Élevage et des productions animales.



Le chef de l’État a acté le départ des ex titulaires du poste, Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop. Ces deux ministres ont démissionné en même temps que leur leader, Idrissa Seck.