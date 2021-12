Amadou Ba à ses camarades de parti : « Concentrez vos attaques si attaque doit y avoir à l'opposition, mais pas aux alliés! »

Le coordinateur national de la coalition BBY ne cautionne pas les attaques perpétrées sur des militants de la mouvance présidentielle par leurs camarades de la même coalition. Amadou Ba qui rencontrait les responsables politiques et militants de la mouvance présidentielle des Parcelles Assainies, a invité ces derniers à taire leurs querelles internes et concentrer leurs attaques sur l’opposition et non les alliés de la mouvance.



« Toute personne qui se réclame du président ne l'attaquez pas. Concentrez vos attaques si attaque doit y avoir sur d'autres, mais pas sur des personnes qui sont avec le président et nous sommes sûrs que ces personnes sont des alliés. Pour cela, il faut que l'on puisse taire les rancœurs et que l'on ait un certain dépassement. Il est vrai que nous allons vers des élections locales, les réalités locales sont ce qu'elles sont, les Parcelles Assainies ne sont pas une exception. Il y a des difficultés partout. Mais je suis persuadé que nos convictions dépassent celles de l'opposition, et j'en suis sûr », a invité le coordinateur national de BBY.



Par ailleurs, Amadou Ba lève le voile sur les polémiques qui ont secoué la mouvance présidentielle lors des investitures. Amadou Ba de préciser que contrairement à ce que pensent certains, il a été au début et à la fin de toutes les étapes de la procédure de choix des têtes de liste à Dakar. « Il ne faut pas dire que le président du parti s'est enfermé tout seul pour faire ses choix, non. Pour Dakar, cela ne s'est pas passé comme ça, honnêtement. Ce qui s'est passé c'est que j'étais présent dans toutes les étapes de la procédure. Là où je n'ai pas été présent, c'est sur la confection des listes. Car quand on est mandataire, on prend ses responsabilités. Ce qui m'importe c'est de constater des manquements et de tirer la sonnette d'alarme », a précisé l’ancien ministre de l’économie et des finances...