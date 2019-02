Alliances électorales : Wade écarte Macky, bannit Madické et élève les enchères.

Très attendu hier après l’annonce par le chargé de communication du Parti Démocratique Sénégalais du message qu’il allait adresser au sénégalais, Mr Abdoulaye Wade laisse continuer le suspens. Le Pape du Sopi est cependant clair au sujet des candidats Macky Sall et Madické Niang : plus jamais de soutien à ceux-là. Attendu ce jeudi 7 février 2019 à Dakar, le secrétaire général du PDS apportera-t-il son soutien et celui du parti à un des trois autres candidats ? L’avenir nous le dira.

Dans tous les cas, son soutien à un candidat de l’opposition peut être décisif si l’on sait que l’ancien président de la République du Sénégal reste très populaire dans le pays qu’il a eu à diriger pendant 12 ans, de 2000 à 2012. En plus le PDS reste en dépit de la perte du pouvoir, l’un des plus grands partis politiques du Sénégal et l’un des plus structurés. Jusque-là neutre, le Pape du Sopi est très courtisé par les candidats de l’opposition surtout la coalition « IDY2019 ». Un des membres de cette coalition en la personne de Malick Gackou, Président du Grand Parti, est allé rencontrer le « vieux » à Versailles et avait auparavant, lancé un appel aux sénégalais à réserver un accueil triomphal à Mr Abdoulaye Wade. Bien avant nous dit-on, Wade avait reçu les visites de Pierre Goudiaby Atépa et de Mamadou Lamine Diallo à Versailles, tous leaders de l’opposition. Le soutien de Wade pour Idrissa Seck est en tout très sollicité et pourrait davantage galvaniser les membres de la coalition « IDY2019 » forte de nombreux cadres de l’opposition. Quant à Macky Sall de la coalition Benno Bok Yaakaar et Madické Niang de la coalition « MADICKE2019 », ils peuvent ne pas compter sur le soutien de Wade qui écarte tout idée d'alliance avec ces deux candidats