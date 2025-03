Alioune Tine recadre Macky Sall : « Qu’on le veuille ou non, la Cour des Comptes fait partie de nos organes les plus légitimes »

Alioune Tine se fait l’avocat des membres de la Cour des comptes face aux tentatives de discréditation, notamment de la part de l’ancien président Macky Sall. Invité de l’émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm, le fondateur d’AfrikaJom Center a souligné le rôle essentiel aussi bien au niveau national que sur la scène africaine.



« Qu’on le veuille ou non, la Cour des Comptes fait partie de nos organes les plus légitimes et les plus compétents. Elle est sollicitée même sur le plan africain », a-t-il laissé entendre.



Concernant le rapport de la Cour des Comptes, Alioune Tine pense que les responsables de crimes économiques doivent répondre devant la justice. « Ce que nous devons faire au regard de ce rapport, c’est comment avoir un consensus sur le fait que les crimes économiques doivent être punis et que les responsables des crimes économiques doivent répondre devant la justice », a-t-il confié.