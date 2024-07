Alioune Ndoye défie les « ambulants »: « Nous allons continuer les opérations de déguerpissement »

Le maire de la commune de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a déclaré que les opérations de déguerpissement de la voie publique, occupée par des tabliers et des vendeurs à la sauvette, vont se poursuivre, malgré des heurts notés mercredi et jeudi, au centre-ville, entre ces derniers et des agents municipaux épaulés par des éléments de la police.



‘’Nous sommes face à une situation que je ne peux ni accepter ni pardonner. Nous allons continuer les opérations de déguerpissement et assumer nos actes jusqu’à ce que les autorités qui en ont la compétence ou le pouvoir nous notifient officiellement par écrit d’arrêter’’, a-t-il dit lors d’un point de presse jeudi devant les locaux de sa mairie.



Mercredi et jeudi, des marchands à la sauvette s’en sont pris à des agents municipaux chargés de faire respecter la mesure municipale de déguerpissement, au rond-point Sandaga et aux alentours.



Le maire de Dakar-Plateau a dénoncé les attaques subies par les agents municipaux déployés pour mener des ‘’opérations de suivi’’, jugeant ‘’inacceptables’’ de tels actes.



Selon Alioune Ndoye, les opérations de suivi qui succèdent à la phase de désengorgement sont destinées ‘’à réhabiliter le cadre de vie, à assurer la fluidité de la circulation, mais sont surtout liées à des questions de sécurité’’.



Vers l’érection d’un centre commercial R+5



‘’Tous les carrefours et avenues ne peuvent être des marchés, Petersen une gare routière que les commerçants ont transformée en marché, de même que le rond-point de Sandaga. L’endroit dénommée +Roukou Disquette+ est une voie publique qui n’est pas censée être occupée’’, a déploré le maire.



Il a précisé que les opérations de déguerpissement et d’assainissement ne ciblent pas particulièrement les tabliers et autres marchands à la sauvette.



‘’Les installations sur les trottoirs sont en train d’être enlevées, des panneaux de publicité, des totems et cantines de sociétés nationales aussi’’, a-t-il précisé.



Pendant deux semaines, a-t-il dit, des équipes de la mairie de Dakar-Plateau ont mené campagne d’information et de communication dans les médias et auprès des marchands ambulants pour que tout le monde comprenne les avantages la lutte contre l’occupation anarchique de la voie publique.



Alioune Ndoye a par ailleurs promis la construction d’un centre commercial R+5 qui sera dédié aux commerçants, notamment les tabliers et marchands à la sauvette, rappelant que la majorité des commerçants impactés par la fermeture du marché de Sandaga ont été recensés et recasés au champ de course, tandis que d’autres ont été indemnisés.



‘’Pour une meilleure gestion de la situation, nous allons convier les dix-neuf maires que comptent la ville de Dakar pour des discussions dans le sens de trouver la meilleure solution au bénéfice des populations de la capitale’’, a-t-il ajouté.