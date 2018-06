Aliou Cissé après la victoire sur la Pologne : "On ne s'enflamme pas"

«C’était un match difficile. On s’y était préparé. On avait en face une équipe très dangereuse. La Pologne fait partie des meilleures équipes européenes. On a su maitriser le match sur le plan tactique et sur le plan émotionnel. Ce qui est important c’est la victoire parce que ça permet de rentrer dans la compétition par la plus belle des manières. Il n’y a pas d’euphorie parce qu’il y a d’autres matchs importants contre le japon et la Colombie ».

«On mérite notre victoire parce qu’on est allé la chercher très loin. Il y a eu des choses très positives. Les changements étaient prévus. Il fallait le faire parce qu’Alfred Ndiaye était un peu fatigué. Il n’y a rien qui a été déstabilisant dans ce match. En face de nous il y avait une grande équipe avec un attaquant de la trempe de Lewandowski. Tout ce qu’il faut retenir c’est que le Sénégal mérite amplement sa victoire. Nous travaillons depuis trois ans. On a eu des hauts et des bas. On continue à se concentrer malgré les critiques et les incompréhensions. Je suis fier de cette équipe-là qui gagne aujourd’hui plus de crédit. Mais on ne s’enflamme pas. On le prend avec beaucoup d’humilités et de remises en question ».

«La Pologne a mis le paquet en attaque, mais il y avait une équipe du Sénégal en face pour les empêcher de jouer. Il ne faut pas sous-estimer notre équipe. On connaissait très bien cette équipe de la Pologne. On sait qu’elle est capable de joue avec deux systèmes. On savait exactement comment évolue la Pologne. On savait de Lewandowski était l’élément principal de cette équipe. On a su bien les jouer. C’était un match très serré et on a eu la chance d’ouvrir le score. A partir de là, le rapport de force au plan mental a changé de côté ».

«Le Sénégal représente tout le continent africain. Nous savons que tous les africains sont derrière nous. Maintenant c’est trop tôt pour juger les autres équipes africaines qui ont mal démarré la compétition. C’est toujours bien d’être dans le bon tempo en rentrant avec une victoire. Les deuxième et troisième matchs seront important et j’espère que les autres équipes africaines vont se relever ».

«Nous aborderons ce match de la meilleure des façons. Pour le moment il faut se reposer, récupérer parce que c’est pour bientôt ».



