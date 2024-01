Aliou Cissé : "Le Cameroun est une bête de compétition, mais..."

(Yamoussourko) Aliou Cissé a déclaré, ce jeudi, en conférence de presse, que l'équipe du Cameroun qu'il va affronter, ce vendredi, reste un adversaire très sérieux.



"Le Cameroun n’est plus à présenter. C’est une grande nation. Ils ont perdu en septembre dernier face à nous mais le contexte est différent. Le Cameroun est une bête de compétition donc il ne faut pas l'enterrer très tôt. Demain, ce sera un autre style de match, mais on l'a bien préparé", a dit le sélectionneur des Lions du Sénégal, lors de la conférence de presse d'avant-match comptant pour la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. "Pas une question de revanche, nous ne sommes pas dans ça. On n'a pas cet esprit de revanche", a précisé le technicien sénégalais, indiquant qu'il y a néanmoins beaucoup d'exigence.



Le match Sénégal-Cameroun est prévu, ce vendredi à 17h GMT.