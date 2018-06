Aliou Cissé : « Il n’y a aucune raison de penser qu’on ne va pas se qualifier»

« Je n’ai aucune raison de penser que le Sénégal ne peut pas se qualifier. C’est possible car on a 4 points et notre état d’esprit n’a pas changé. La seule option, c’est d’aller en huitièmes de finale et ça va passer par la Colombie », a-t-il rassuré le peuple sénégalais qui ressent une pression énorme.



« Nous sommes dans le tempo. Même si nous avions 6 points, ça ne nous garantissait pas qu’on allait se qualifier. Mais le groupe est conscient de cela, nous sommes prêts et mentalement, on fera tout pour se qualifier », a-t-il ajouté, indiquant que le scénario de 2002 pourrait se reproduire. A cette époque, « les Lions » avaient remporté leur premier match avant de terminer la phase de groupes par deux nuls synonymes de qualifications pour les huitièmes de finale.