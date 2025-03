Aliou Cissé : "C'est le but qui m'a le plus marqué à la CAN"

Pressenti pour diriger la sélection libyenne, Aliou Cissé a participé à une interview de la CAF avec plusieurs légendes africaines sur les buts de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui restent gravés dans leur mémoire.

Si certains ont choisi des réalisations emblématiques marquées par d'autres pays, Aliou Cissé, lui, a choisi un but sénégalais : celui de Sadio Mané à la CAN 2022 face au Burkina Faso. "Si je dois choisir le but qui m'a le plus marqué à la CAN, je prendrais celui de Sadio Mané, le 3eme but lors de la demi-finale de la CAN 2022 au Cameroun", a déclaré l'ancien sélectionneur des Lions à la CAF.