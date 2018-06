Aliou CISSE: «On mettre en place la meilleure équipe qui peut tenir tête à l'équipe croate»

L’équipe du Sénégal alignera la meilleure équipe possible pour le match de préparation qu’elle va livrer ce vendredi face à la Croatie. Sans donner son onze de départ, le sélectionneur des Lions a profité de son point de presse d’avant match tenu hier, jeudi 7 juin, à Osijek en Croatie, pour afficher l’objectif de la rencontre. Il déclare sur entre autres points abordés que l’enjeu reste la préparation du premier match que le Sénégal va jouer contre la Pologne au Mondial et qui, rappelle t-il, «le plus important»



SE CONCENTRER SUR CE QUE NOUS SOMMES CAPABLES DE FAIRE»



«L’enjeu des matchs reste la préparation. Je préfére perdre contre la Coatie et gagner contre la Pologne. On a choisi des matchs très difficiles. L’essentiel, c’est de se concentrer sur ce que nous sommes capables de faire. Maintenant, c’est la Coupe du monde et le Sénégal n’est pas une petite équipe. L’équipe de Croatie est capable de jouer en contre attaque, en contre rapide. Elle excelle en cela. Elle a des joueurs pour cela. Avec des joueurs comme Modric, Mandzukic, Rakitic qui sont à un niveau mondial. Mais le Sénégal a des arguments à faire prévaloir». «Notre équipe nationale a quand même pas mal de qualités. Elle se bat et a des joueurs motivés et qui ont envie de faire de belles choses pour eux, pour leur carrière et pour le peuple sénégalais. Aujourdhui, nous avons 23 joueurs et c’est important que tout le monde soit prêt. Depuis trois semaines, tout le monde travaille. Dans une semaine, le coach aura beaoucoup de boulot parce qu’il faudra faire des choix. On mettra en place la meilleure équipe qui peut tenir tête à l’équipe croate.»



«ON A BESOIN DE SADIO MANÉ DERRIÉRE L’ATTAQUANT»



«Sadio Mané est capable de jouer à gauche, à droite, derrière l’attaquant. Un grand joueur doit être capable d’évoluer partout. On a besoin de Sadio Mané derrière l’attaquant. Si on a besoin de lui sur le côté gauche, il sera là et ce qu’il a fait depuis deux ans avec Liverpool où il est très bien. Est-ce qu’il faudra le laisser dans la dynamique de ce qu’il fait à Liverpool pour ne pas le destabiliser ou en équipe nationale ? On peut le placer derriére l’attaquant. Ce sont des pistes de reflexion et nous sommes en train d’y réflechir. A l’entraînement, on est en train de travailler sur des systèmes».



«LE MATCH LE PLUS IMPORTANT, C’EST CONTRE LA POLOGNE»



«Je n’ai jamais vu le groupe à ce niveau de motivation. Tout le monde est concerné. Nous savons que le match contre la Croatie sera difficile. On a travaillé toute la semaine. Le match le plus important comme je l’ai dit, c’est contre la Pologne».