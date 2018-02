Sport

Alessandro Birindelli : ” Kalidou Koulibaly est irremplaçable “

Alessandro Birindelli est un grand fan de Kalidou Koulibaly. Sur le plateau de RMC, l’ancien joueur de la Juventus a dévoilé les qualités du sociétaire de Naples. ” Koulibaly a connu une croissance exponentielle. Il me rappelle Marcel Desaily pour la vitesse, même si le Français était beaucoup plus technique”, a déclaré l’italien.

International italien entre 2002 et 2004, Birindelli estime que le Sénégalais pourrait jouer un rôle majeur cette année avec le Napoli. ” Il constitue une valeur irremplaçable sur laquelle Naples peut s’appuyer pour abréger le règne sans partage de la Juventus”, a ajoute le joueur formé dans le modeste club de Emploi.

