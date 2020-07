Alerte sexuelle - Découvrez la nouvelle recette des femmes pour atteindre le nirvana

Après les produits aphrodisiaques, les pommades, bref tout ce qui peut rendre agréable une séance de partie fine avec son partenaire, les femmes ont une nouvelle trouvaille.



Il s'agit du produit "Moussou-la-boro". C'est la nouvelle drogue sexuelle utilisée par ces dernières et qui est faite d'un mélange à base de tabac, de yamba et de "khémé".



C'est ce mélange toxique qui est introduit dans leurs parties génitales et qui leur permettrait d'assouvir leur libido.



Mais qu'en est-il du partenaire? Des risques encourus?