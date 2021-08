Al Seyni Ndiaye (capitaine des Lions) : « Notre objectif c'est de faire venir le président Macky Sall pour assister à la finale... »

Acteur principal des belles performances du Sénégal à la coupe du monde de Beach Soccer, le gardien et capitaine des Lions, Al Seyni Ndiaye vise désormais la finale pour ne pas dire la victoire en finale !



Réagissant à chaud, juste après l'exploit du Sénégal qui a éliminé ce jeudi le Brésil en quart de finale (5-4), il fera savoir qu'il ne faudra pas trop s'appesantir sur cet exploit malgré le cachet historique qu'il revêt. "Nous avions une dette envers le peuple sénégalais et la fédération sénégalaise de football."





"En quittant le Sénégal nous avions un objectif bien déterminé, c'était de se qualifier pour les demi-finales pour une première fois. Depuis 2007 on essaie d'y arriver sans succès, mais par la grâce de Dieu on a réussi à atteindre ce premier objectif."



Désormais, les lions ont pour objectif précis "de faire venir le président Macky Sall en Russie, accompagné du ministre des sports Matar Bâ et du ministre de l'urbanisme, Abdoulaye Sow pour assister à la finale. Pour se faire, il faudra très vite oublier cette qualification même si c'est historique. Et, préparer la demi-finale, ce samedi..."



Après avoir battu les champions du monde en titre, le Portugal en phase de poules et éliminé le Brésil 14 fois vainqueur de la coupe du monde, le Sénégal est clairement un sérieux candidat au sacre mondial.