Aïssata Tall Sall : "Aucun des candidats de l'opposition ne peut…"

Tr ès critiquée pour avoir rejoint la mouvance présidentielle, Me Aïssata Tall Sall livre inlassablement les raisons pour lesquelles elle a rejoint Macky Sall. La présidente du mouvement "Osez l'avenir" se justifie à nouveau et défend encore sa position. D ans des propos rapportés par L'Observateur, la députée-maire de Podor d'ajouter : "Je n'ai pas peur une seule fois de ce que je dois faire en politique. Jamais par émotion, par pitié ou pour des intérêts personnels, je dirais voici ce que je devais faire. ( …) Si j'avais décidé seule de soutenir Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang ou Issa Sall, les Podorois allaient me jeter des pierres. Je le dis très haut, aucun candidat de l'opposition ne peut me supporter…".

La célèbre avocate de marteler : "Tout le Sénégal sait maintenant que je soutiens Macky Sall. Mais, beaucoup de gens ignorent pourquoi je le soutiens. (…) Pendant quatre tours d'horloge, nous avons discuté avec le Président Macky Sall. Nous avons échangé avec lui arguments contre arguments. Il a parlé de son programme autour du Plan Sénégal Émergent (Pse) et j'ai parlé de mon programme autour de la Société du progrès. Et nous avons vu qu'autour de certains points, les plus importants, nous sommes en parfaite convergence par rapport à ce que nous voulons faire pour le Sénégal. Voilà pourquoi nous avons décidé de le soutenir".