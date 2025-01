Air Sénégal : magouilles sur les billets réservés au personnel et sur les vols depuis Abidjan, deux agents dont un chef d’escale licenciés

L’audit interne commandité par le nouveau directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, dès sa prise de fonction, aurait révélé des pratiques peu orthodoxes qui auraient contribué à plomber l’envol de la compagnie nationale. D’après L’Observateur, qui reprend le rapport des auditeurs, des magouilles ont été relevées notamment dans l’exécution du programme «Staff Travel» et sur les vols en partance d’Abidjan.



À travers le programme «Staff Travel», des billets d’avion sont réservés au personnel. Mais, selon le rapport, certains ayants droit en profitaient pour vendre les titres à des tiers. «Ces dérives ont conduit au licenciement d’un agent chargé de la vente des billets», rapporte le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).



La direction d’Air Sénégal ne compte pas en rester là. «Elle a lancé des démarches pour récupérer les sommes indûment perçues, y compris auprès des bénéficiaires externes, informe le journal. Le rapport accuse également certains responsables d’avoir ordonné la distribution de billets ‘Staff’ au profit de tiers, aux frais de la compagnie. Ces mêmes responsables auraient également fait acheter des billets sur des compagnies étrangères, en nombre illimité, souvent en classe affaires, pour des bénéficiaires externes. Un gaspillage évalué à plusieurs dizaines de millions de francs Cfa.»



Les magouilles sur les vols depuis Abidjan ont coûté son poste au chef d’escale d’Air Sénégal dans la capitale ivoirienne. Ce dernier, renseigne L’Observateur, «aurait embarqué des passagers en leur appliquant le tarif le plus bas, sans l’accord de son représentant et au-delà des capacités de la classe concernée». «En outre, embraye la même source, certains agents auraient fréquemment annulé des pénalités en violation flagrante des procédures, engendrant un manque à gagner considérable pour la compagnie.»



L’Observateur poursuit : «L’opération Hadj 2024, qui devait être une bouffée d’air frais en termes de revenus, s’est soldée par une perte de plusieurs milliards de francs Cfa. La direction générale [d’Air Sénégal] n’écarte pas des poursuites judiciaires contre les personnes épinglées par l’audit interne, des investigations étant en cours pour déterminer les raisons exactes de ce déficit.»