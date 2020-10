Air Sénégal : Les dessous de la démission de Jérôme Maillet

Ancien Directeur adjoint de Philippe Bohn, Jérôme Maillet a décidé de quitter la compagnie aérienne Air Sénégal SA. L’expert en aéronautique et membre important de Air Sénégal, il a décidé de claquer la porte de la compagnie.

Selon des informations de Afriquemidi, c’est à la suite de tensions avec Ibrahima Kane, Directeur général de la

, qu'il a décidé de partir. Les deux hommes ne seraient plus en odeur de sainteté et ne pourrait plus travailler ensemble. Son départ pourrait avoir un effet domino puisque la source annonce plusieurs autres démissions au sein de Air Sénégal.