Air Sénégal: "Je porterai plainte personnellement contre Philippe Bonh..." dixit un ancien parlementaire

Cheikhou Omar Sy, ex. député , a décidé de porter plainte personnellement contre Jérôme Maillet et Philoppe Bohn. Il est reproché notamment à l'ancien Directeur général d'Air Sénégal d'avoir "mis en faillite la compagnie avant même son décollage".L'Assemblée nationale devrait ouvrir une enquête. "Si le procureur de la République ne se saisit pas de c cas exceptionnel de banditisme au col blanc cela veut dire que nous n'avons plus une République en place" écrit l'ancien parlementaire Cheikhou Omar Sy.Philippe Bonh a été relevé de ses fonctions à la tête de la compagnie aérienne sénégalaise et a été remplacé par Ibrahima Kane.