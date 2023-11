Agro-Business : comment Frank Timis menace la fourniture en eau de Dakar

Dans un article repris par Enquête ce mardi 28 novembre, Bloomberg révèle que Frank Timis menace la fourniture en eau potable de Dakar avec son projet de faire pousser la luzerne sur 26 000 hectares au niveau de la réserve de Ndiael (Saint-Louis). Le média américain indique que l’homme d’affaires franco-roumain, naguère connu au Sénégal dans le secteur des hydrocarbures (affaire Petro-Tim), prévoit d’exporter 70% des récoltes de ce fourage riche en protéines et gourmand en eau dans le Golfe persique pour nourrir le bétail.



«Le moins que l’on puisse dire c’est que cette culture menace doublement la souveraineté alimentaire au Sénégal. Au-delà des surfaces importantes amputées aux paysans locaux, (elle) représente également une grave menace sur le Lac de Guiers qui fournit une bonne partie de l’eau potable consommée à Dakar et dans d’autres grandes villes», alerte Enquête.



Bloomberg martèle : «La luzerne, à échelle, consommera quotidiennement environ deux fois plus d’eau du lac que les pompes et les pipelines acheminent actuellement vers Dakar.» L’affaire est d’autant plus grave que la Banque mondiale, souligne Enquête, estime que la demande en eau dans la capitale sénégalaise devrait augmenter d’environ 300% au cours des 25 prochaines années.



D’après Bloomberg, Frank Timis a acquis les terres de Ndiael à 8 millions de dollars (près de 5 milliards de francs CFA). Un collectif regroupant 37 villages de la localité conteste cette opération. Mais leurs protestations semblent vaines.