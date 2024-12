Agriculture, Pêche et Élevage : Les annonces de Sonko pour révolutionner le secteur …

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce vendredi 27 décembre 2024 une série de réformes ambitieuses destinées à revitaliser le secteur primaire du Sénégal, en particulier l’agriculture et la pêche.



Dans le domaine agricole, l’objectif principal est de conférer un statut rénové à l’agriculteur sénégalais, renforçant ainsi son rôle central dans le développement économique du pays. Des mesures seront prises pour soutenir les coopératives agricoles communautaires, et un institut régional des métiers de l’agriculture sera créé pour former les futurs acteurs du secteur. Le gouvernement mettra également en place des fermes écoles pour une meilleure formation des jeunes agriculteurs.



Ousmane Sonko a également mis l’accent sur la nécessité de moderniser le suivi des cheptels et de développer de nouvelles infrastructures dédiées au stockage, à l’abattage et à l’emballage des produits agricoles. Ces actions visent à améliorer la compétitivité du secteur et à répondre aux enjeux de durabilité et de sécurité alimentaire. Le Premier ministre a affirmé que ces réformes permettront de renforcer l’autosuffisance alimentaire du pays tout en soutenant les acteurs locaux.



En ce qui concerne la pêche, Ousmane Sonko a garanti que les accords de pêche seront négociés dans le respect des intérêts de l’État et des pêcheurs. Il a également annoncé le développement actif de l’aquaculture, soulignant que des stratégies spécifiques seront mises en place pour soutenir cette filière et encourager sa croissance.