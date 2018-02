Economie

Agriculture: "L’autosuffisance en riz ne peut se faire sans la Casamance" Robert Sagna

SENXIBAR-L’ancien ministre d’Etat Robert Sagna est convaincu que "l’autosuffisance alimentaire dont on parle, ne peut pas se faire sans la Casamance" confie-t-il dans le quotidien l'AS. Mais, pour ce faire, l’ancien maire de Ziguinchor pense qu’il faut la motorisation, et la mécanisation de la riziculture en Casamance. « L’autosuffisance en riz ne peut pas se faire sans la Casamance qui est une région rizicole et pluvieuse. Par conséquent, non seulement, un remembrement accroit les capacités des cultures, mais aussi l’hivernage fait quatre mois. Tout cela nous permet d’aller davantage vers une culture adaptée», soutient Robert Sagna, au cours de la cérémonie de remise de motoculteurs à la population de Diagoubel, situé dans le département de Bignona. L’ancien ministre est d’avis que pour que la Casamance joue sa partition dans cette autosuffisance, il faut la motorisation et la mécanisation de la riziculture. « La motorisation, la mécanisation d’une manière générale peut contribuer à cette autosuffisance », ajoute t-il. Selon M. Sagna, c’est par les tracteurs qu’il faut commencer en s’adaptant les nouvelles technologies à l’agriculture. C’est pourquoi, assure-t-il : « J’encourage davantage les populations à utiliser les motoculteurs pour bien développer la riziculture, et accroitre les rendements et les surfaces cultivables. C’est ainsi qu’on peut régler définitivement ce problème de l’autosuffisance au Sénégal». Il estime que la mécanisation peut se faire de petites parcelles en attendant des technologies plus performantes et l’adhésion des jeunes à l’agriculture avec un niveau d’instruction plus élevé.

AAD Senxibar

