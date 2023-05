Ageroute : Un projet d'élargissement de 2 x 2 voies sera entamé sur l'ancienne route de Rufisque

Un comité régional de développement (CRD) s'est tenu ce matin, sous la présidence du gouverneur de Dakar, sur le projet d'élargissement et d'aménagement de l'ancienne route de Rufisque.

A cette occasion, Al Hassan Sall a souligné que ce projet entre dans le cadre de la modernisation du système des transports à Dakar, pour mettre fin aux embouteillages qui constituent un véritable casse-tête pour les usagers de la route.

C'est ainsi que le gouverneur Sall a annoncé le démarrage imminent des opérations d'emprise pour permettre un début effectif des travaux. Et en ce qui concerne les impactés, le gouverneur affirme que le recensement est déjà fait et une fois le démarrage effectif des travaux, le gouvernement va procéder au paiement des indemnités.

Dans la foulée, le docteur El Hadj Lèye Guèye, le chargé des projets, précise que le projet consiste à élargir en 2 x 2 voies la route pour faciliter l'accès notamment au Port autonome de Dakar et au centre-ville de la capitale.

Dans cette optique, il explique que ce projet, sur un linéaire de 9 km, a une durée de 24 mois et sera divisé en deux sections. La première partie du rond-point Cyrnos jusqu'au rond-point route des Hydrocarbures. Alors que la seconde section va de la route des Hydrocarbures jusqu'au rond-point Seven Up.

Il invite ainsi tous les acteurs concernés à s'impliquer pour la réussite de ce projet qui va engendrer des perturbations au niveau de la circulation durant les travaux. Cependant, le docteur avance que des solutions sont prévues avec un recrutement de personnel pour accompagner la police dans l'orientation des chauffeurs dans les déviations. Ainsi, il appelle les conducteurs à faire preuve de compréhension pendant cette période.

Venu participer au CRD, Gora Khouma, le président des transporteurs, a salué l'initiative de ce projet "tant sollicité par les acteurs du routier". D'après lui, le projet est venu à son heure et va soulager les populations.

Dans ce sens, M. Khouma souligne que le gouverneur de Dakar va sortir un arrêté interdisant les heures de circulation aux gros-porteurs durant les travaux.