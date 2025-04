Afrobasket Féminin 2025 : Le Sénégal face à l’Ouganda et la Guinée

Le tirage au sort de la 27e édition de l’Afrobasket féminin, dévoilé mercredi dernier à Abidjan, a révélé les futurs adversaires de l’équipe nationale féminine du Sénégal. Les Lionnes devront se mesurer à l’Ouganda et à la Guinée dans le cadre de la poule C. Ce championnat continental se déroulera du 26 juillet au 3 août en Côte d’Ivoire.



Avec pas moins de 11 trophées, les Lionnes du Sénégal maintiennent leur statut d’équipe la plus titrée dans l’histoire de l’Afrobasket. Toutefois, leur dernier sacre remonte à 2015. Après des défaites en finale infortunées en 2017 et 2019, les joueuses sénégalaises aspirent ardemment à briser cette série et à reconquérir le trône continental.



Quant à la poule A, elle verra concourir la Côte d’Ivoire, pays hôte, qui devra affronter l’Angola et l’Égypte. Le groupe B regroupera le Mali, le Cameroun et le Soudan du Sud. Enfin, le Nigeria, tenant du titre à quatre reprises, se retrouvera dans la poule D avec le Mozambique et le Rwanda. La compétition, qui se tiendra pour la première fois en terre Ivoirienne, aura lieu principalement au Palais des Sports de Treichville à Abidjan.



Cette information a été rapportée par nos confrères de Sud Quotidien.