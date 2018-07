Afrique-Justice: La Justice est rendue par les tribunaux sénégalais(ME YOUM)

‘’Les magistrats sénégalais n’ont pas prêté serment devant la Cour de justice de la CEDEAO mais devant le peuple sénégalais’’, a notamment déclaré Me Youm, à Saly-Portudal (Mbour, ouest).

Intervenant en marge d’un atelier de réflexion sur la mise en place d’un projet d’intercommunalité entre les communes de Sandiara, Sessène et Thiadiaye, une commune dont il est le maire, Oumar Youm déclare que les autorités attendent d’abord la décision des juridictions nationales.

‘’La CEDEAO, qui n’est pas la Cour de cassation du Sénégal, nous a habitués à des décisions très critiquées avec des argumentaires assez suffisants. Au Sénégal, la justice est rendue par des juridictions sénégalaises souveraines au nom du peuple sénégalais, et nous attendons la décision qui sera rendue par les juridictions sénégalaises’’, a-t-il martelé.

Il a rappelé que des experts beaucoup plus habilités que lui se sont déjà prononcés sur la portée de la décision de la CEDEAO, et qu’il appartiendra aux juridictions qui sont déjà saisies de cette affaire de se prononcer à cet effet.

‘’Il ne nous appartient pas à nous autorités, acteurs de la gouvernance de nous prononcer. Il ne nous appartient pas non plus de faire des commentaires sur des décisions de justice, fussent-elles des décisions qui viennent de la CEDEAO’’, a insisté Me Oumar Youm.

‘’La Cour est suffisamment habilitée, a suffisamment de moyens, les tribunaux et les juges sénégalais sont suffisamment intelligents et très bien formés pour pouvoir apporter les réponses aux questions qui leur sont posées dans le cadre des procès’’, a-t-il affirmé.