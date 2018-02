Culture

Afrique-France: Macron invite les africains à s'approprier la Francophonie

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a affirmé vendredi que l’Afrique constitue aujourd’hui "l’épicentre" de la Francophonie, invitant les communautés africaines à se l’approprier.



"Ce que nous avons en commun, c’est la langue. La francophonie n’appartient pas aux Français. L’épicentre de la francophonie, sa vitalité, sa force à la fois en terme d’inventivité linguistique mais aussi en terme culturel et artistique, elle se joue en Afrique", a indiqué le président français qui rencontrait la communauté française au Sénégal.



Le président français a demandé aux pays de l’Afrique francophone de "faire vivre" la langue française à travers la francophonie, inventée par des présidents africains qui voulaient marquer leur fierté de la langue et non pas pour la France.



"Le wolof est une chance formidable, comme toutes les langues qui existent ici, mais penser que se détourner du français, c’est revendiquer la force du Sénégal, je pense que c’est un véritable contre sens historique", a martelé le président Macron.



Pour le chef de l’Etat, c’est la source de tous les blocages vu le choix fait par certains de se tourner vers d’autres langues. Et, il a exhorté les communautés francophones à regarder cette situation en face, la considérant comme une "forme d’échec".



Pour chef de l’Etat français, c’est en plus d’être une forme d’échec, une de perte du sens de l’histoire. "Je veux que vous la fassiez vivre. C’est pourquoi, j’ai décidé d’être accompagné par des jeunes franco-sénégalais qui sont artistes, photographes, stylistes, entrepreneurs et incarnent cette relation entre le Sénégal et la France", a-t-il expliqué.



Il s’agit, a-t-il dit de faire de la francophone du 21 siècle, une francophonie de projets et d’opportunités. "Ne sous-estimez pas l’importance de ce combat, il est important pour vous, pour la relation bilatérale et j’en suis convaincu. Il est aussi important pour le Sénégal [de croire] en sa capacité à rayonner, à réussir dans la région et bien au-delà".



M. Macron a demandé aux populations de l’Afrique francophone de faire vivre cette relation dont elles ont hérité, relevant que Dakar est un pôle incontournable pour la recherche dans les domaines tels que la santé et l’agriculture à travers la francophonie.



AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre