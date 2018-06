Senxibar

Africa Petroleum traduit le Sénégal devant le CIRDI à Washington

SENXIBAR- La société pétrolière Africa Petroleum Corporation (APC) a déposé un recours en arbitrage contre le gouvernement sénégalais, dans l’affaire de l’annulation de ses contrats de partage de production Sénégal Offshore Sud Profond (SOSP) et Rufisque Offshore Profond (ROP). Selon l’agence Ecofin citée par le quotidien l'AS, Africa Petroleum a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) basé à Washington. Les deux licences de la société pétrolière ont été transférées par le gouvernement sénégalais à Total en mai 2017. A l’époque, Dakar avait souligné qu’il ne comptait attirer dans ses eaux que de grandes compagnies du secteur. C’est la raison pour laquelle, le gouvernement s’était engagé à modifier les politiques, en amont, relatives aux contrats de partage de production. Par ailleurs, Africa Petroleum dit prendre acte des informations selon lesquelles Total a réalisé une importante acquisition sismique sur le bloc ROP et envisage de forer un puits en 2019. Néanmoins, la société affirme qu’elle continuera à exercer ses droits sur le bloc. Africa Petroleum détenait 90% d'intérêts dans les deux blocs sénégalais.



La Gambie dans le viseur d’Africa Petroleum



La société pétrolière Africa Petroleum Corporation (APC) n’est pas en contentieux seulement avec le Sénégal. La Gambie est aussi dans son viseur. A ce propos Africa Petroleum, qui est cotée à Oslo, a fait savoir que la procédure arbitrale qu’elle avait initiée pour protéger ses intérêts en Gambie, notamment sur les blocs A1 et A4, se poursuivent normalement. Pour rappel, en août 2017, le gouvernement gambien avait donné l’ordre à la société de quitter l’offshore car elle n’avait pas respecté ses engagements de travail. Elle contrôlait 100% de parts sur les blocs gambiens

