Affrontements meurtriers PUR-BBY: le commissaire de la police de Tamba muté à Dakar

Le commissaire de Tambacounda, Yaya Tamba, a été muté, suite aux affrontements entre les militants du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) et ceux de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ayant entraîné la mort de deux jeunes et plusieurs blessés dont des journalistes lundi dernier. Il a été remplacé à ce poste par Hamady Baldé. L’information a été confirmée par une source de PressAfrik qui précise toutefois qu’il n’a pas été démis de ses fonctions, mais muté à la Direction générale de la police nationale à Dakar.



A noter qu'après les incidents dramatiques de lundi, le candidat du PUR Issa Sall a accusé ledit commissaire de lui avoir tenu des propos outranciers. Il soupçonne également la police de Tambacounda d'avoir expressément bloqué son cortège pour permettre aux militants de BBY de l'atteindre lui et ses hommes.