Affrontements entre partisans de Ousmane Sonko et ceux de Abdoulaye Saydou Sow : les bancs publics de la mairie et le siège de l'Apr saccagés

Alors que plusieurs personnes étaient sorties accueillir Ousmane Sonko dans la commune de Kaffrine, seules celles qui étaient à l'entrée de la ville, ont pu sympathiser avec leur leader, qui n’a fait son apparition que vers les coups de 4 h du matin



Arrivé à hauteur du siège de l'Alliance Pour la République (Apr) aux environs de 4h du matin, le cortège a été bloqué à cause des affrontements entre les deux camps.



La police a fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule et il s'en est suivi des jets de pierres et des barricades sur la RN1.



Finalement, Ousmane Sonko a bien tenu son meeting au niveau du rond point de la mairie de Kaffrine et s’est adressé à la population de la région. Il a dénoncé “ce sabotage” lors de son discours. Le meeting a pris fin vers 4h 50mn.