Affaire huile J’adore : Le juge refuse de restituer à Aziz Ndiaye le produit

Inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le Doyen des juge d’instruction pour tromperie sur la qualité d’un produit alimentaire et fraude, Aziz Ndiaye avait bon espoir de récupérer ses biens, surtout après que l’expert a conclu que l’huile n’était pas impropre à la consommation. Il avait introduit une requête aux fins de restitution de l’huile, mais également du lait qui avait été mis sous scellés. Car, lorsqu’ils ont débarqué dans l’entrepôt, les gendarmes avaient fermé le magasin où était stockée l’huile incriminée. Ces derniers ont aussi trouvé du lait destiné à la vente. Le promoteur a donc, demandé au magistrat instructeur la restitution de l’huile et du lait. Mais, il n’a pas obtenu totalement gain de cause. Puisque, le juge a refusé de lui rendre l’huile. Mais, il a ordonné la restitution du lait. En fait, le juge a estimé que le lait n’était pas concerné par la procédure. Les Echos