Affaire du véhicule acquis dans un projet : L'ONAS dément les propos de son ancien DG Cheikh Dieng

Limogé après trois mois de service à la tête de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng a tenu une conférence de presse, il y a quelques jours, pour apporter des explications. Durant celle-ci, il a déclaré qu'un véhicule a été mis à sa disposition dans le cadre d'un projet. Ce que l'ONAS dément catégoriquement. Voici le communiqué reçu à Seneweb.



"Communiqué"

Lors de sa conférence de presse tenue le vendredi 16 août 2024, l’ancien DG de l’ONAS, Monsieur CHEIKH DIENG, a affirmé que le véhicule qui a été mis à sa disposition par une entreprise travaillant pour le projet du Collecteur Hann-Fann de l’ONAS et immatriculé à son nom a été acquis dans le cadre dudit projet.



L'office National de l'Assainissement du Sénégal dément formellement cette information car le projet Hann-Fann ne prévoit nulle part dans les stipulations contractuelles et le montage y relatifs la possibilité d'acquérir un véhicule pour le DG sous quelque forme que ce soit.

Pour rappel, le Projet de renouvellement du Collecteur Hann-Fann, de 100 km de réseaux secondaires et tertiaires, avec acquisition d’équipements spécifiques de diagnostic et de curage, est un moyen développé avec l’approche partenariat public privé (PPP). Il comporte trois composantes que sont :