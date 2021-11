Affaire du meurtre de Ndiaga Diouf : Le procès de Barthélémy Dias renvoyé au 1er Décembre

Le procès en appel de Barthélemy Dias a été reporté au 1 décembre 2021. D’après nos sources, le juge a préféré renvoyer l’affaire. L’avocat de Barth, Me Khoureyssi Ba explique le report par l’absence des avocats de la partie civile. Pour rappel, le maire de Mermoz,Sacré-Cœur avait soupçonné une main politique, suite à sa candidature à la mairie de Dakar. Ces camarades de la coalition Yaw avaient appelé les populations à l’accompagner en masse au Tribunal. Les forces de l’ordre avaient pris cet appel au sérieux et se sont préparées à toutes les éventualités en quadrillant les alentours du Tribunal et le centre-ville.

